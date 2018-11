Angie Jibaja, la popular chica de los tatuaje, reapareció tras estar alejada de las pantallas por motivos de salud y fue captada en un concierto de reguetón, acompañada de sus hijos y un grupo de amigos.

Angie Jibaja contó que dentro de poco realizará un viaje a Dubai por motivos de trabajo y que tendrá que alejarse de sus hijos por más de un mes.

“Estoy un poco triste porque voy a dejar a mis hijos un mes, pero se trata de trabajo y mis hijos ya están estables en Lima, ellos están en el colegio y me han dicho que no quieren ir a Dubai. Los llevaré en vacaciones y estaré volviendo”, señaló Angie Jibaja a las cámaras de América Televisión.

Al ser consultada por un gran moretón que presentaba en el brazo derecho, la modelo Angie Jibaja explicó que esto se debía a los antibióticos que se inyecta.

“Lo que pasa es que me han operado hace poco y también estoy con una operación en la boca, por lo que yo sola me estoy poniendo los antibióticos y esas cosas. Yo me inyecto sola porque sé todo”, contó Angie Jibaja.

“Tengo una endodoncia que me están haciendo y hasta hace dos días estaba con un dolor intenso”, agregó la modelo nacional quien también dijo que está soltera.