El programa ‘Magaly TV: La Firme’ presentó la denuncia pública de Víctor Zamora, quien afirmó que Angie Jibaja le robó a su mascota. Como se recuerda, la ‘chica de los tatuajes’ acusó a Víctor de querer abusar sexualmente de ella.

El hombre llegó con su pareja, Sandra Llerena, hasta la comisaría de Miraflores para interponer una denuncia contra Angie, a quien acusan de robarse a su perrita y otros artículos de su casa.

“Angie me robó a mi hija, desde los 6 meses, a mi perrita, se llama Bela, la quiero mucho, la extraño. Que me la devuelva, devuélvemela, ella es mi hija”, dijo Sandra Llerena.

El hombre dijo que Angie llegó hasta su casa cuando fue baleada por su expareja, en plena pandemia. “Un amigo trajo a Angie como una invitada y él se fue y ella se quedó sola. Después me enteré que estaba mal, la vimos que tenía una infección con pus, todo y tuve que darle antibióticos. Si yo no hacía eso esa noche, ella se moría”, dijo Víctor.

Víctor Zamora explicó que él jamás quiso violentar a Angie y que fue ella quien lo golpeó. “Yo no la he agredido, me puñeteó, tengo moretones en el pecho, si me daba más arriba, estaba muerto. Angie ya no es la misma persona, es adicta a la sustancia, a la droga.”

“Yo estaba echado ahí conversando y estábamos bailando salsa. Creo que tomó mucho, se puso violenta. Yo nunca violé a Angie”, agregó.

Por último, el hombre aseguró que jamás dejaría que Angie regrese a su casa y pidió que le devuelva su mascota. “Yo nunca voy a recibir a Angie en esta casa. Angie, tú, recupérate, recupera tu vida, tu familia, se puede. Regresa a la perrita.”





