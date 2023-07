Andrea Llosa salió a defender la autenticidad de su programa tras ser criticada por la violenta gresca ocurrida durante la emisión de ‘Andrea’ el pasado miércoles, cuando dos de sus panelistas estuvieron a punto de llegar a los golpes por los resultados de un examen de ADN.

Algunos espectadores insinuaron que Andrea permitió la polémica pelea con el fin de aumentar su rating, comparándola con la controversial Laura Bozzo. Ante estas acusaciones, la periodista aseguró que todo lo que sucede en su programa es real, por lo que rechazó tajantemente las comparaciones.

“Esas son estupideces. Para empezar, todo es real y no se le paga a nadie. Segundo, nada es armado, acá no hay guion. Yo de verdad ni respondo esas cosas porque asumo que son ‘haters’ y entiendo que haya gente a la que no le caigo bien, que no me soporta y qué pena, no es mi problema” , dijo en una entrevista a Trome.

Así mismo, Andrea negó estar “desesperada” por el rating, a pesar de competir con “El gran chef famosos”, y aseguró que no tiene por qué armar peleas.

“A mí pueden decirme ‘no me gusta tu programa, lo odio, lo detesto’, pero nadie me va a venir a decir que mi programa es armado y que le pagamos a alguien, nada, cero” , agregó.





