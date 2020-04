Dura confesión. La periodista Andrea Llosa reveló en su programa de televisión la difícil etapa que le tocó vivir al intentar ser madre.

Según comentó la conductora, su primer hijo fue concebido por un proceso de inseminación artificial e incluso contó que, años atrás, perdió a un bebé.

"A mí me ha costado mucho ser madre, mi primer hijo fue por inseminación artificial (...) Por eso no me gusta que tu hermana te restriegue en la cara no ser mamá porque sé lo doloroso que es no ser mamá (...) y perder, además, a un bebé. En el caso de muchas mujeres y en el mío, se sale embarazada y se pierde”, comentó.

Llosa hizo esta revelación al sentirse afectada con la historia de una mujer que acusaba a su hermana, una mujer que no podía tener hijos, de quedarse con su bebé.

“Te voy a hablar como mamá, todas las personas lo saben (...) más allá de que una pueda salir embarazada. Yo sé lo complicado que es ser mamá”, dijo al iniciar su comentario.

La conductora del programa que lleva su nombre en ATV, tiene dos hijos con los cuales mantiene una muy buena relación y realiza diferentes actividades que comparte en Instagram.

