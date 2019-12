André Castañeda habló de sus conquistas y amoríos en el sillón rojo de ‘El valor de la verdad’. El modelo y deportista fue consultado por Beto Ortiz sobre los pasajes más ocultos de su vida personal, y el nombre de Vania Bludau estuvo incluído en la octava pregunta.

“¿Te fue infiel Vania Bludau con Sebastián Lizarzaburu?”, preguntó Beto Ortiz. “Sí”, respondió el invitado. “Ella tuvo un viaje a Tarapoto y coincidió con Sebastián. Misteriosamente, después terminó conmigo y empezó con él (Sebastián)”, comentó Castañeda.

Además, explicó cómo la abordó hasta convencerla de salir con él. "Ella y yo empezamos por Facebook, en donde yo le empecé a escribir e invitarla a salir diciéndole que me parecía muy linda. Un día la agarré en sus cinco minutos y fuimos a la playa Pulpos. No (me sorprendió que me diera ‘bola’) y no porque me considere guapo, sino porque he estado con chicas lindas”, detalló.

Noviazgo con Leslie Shaw

En una pregunta anterior, el modelo y deportista contó que tuvo una relación de “enamoraditos” con Leslie Shaw, cuando ella tenía apenas 17 años. “Se fue hasta Argentina a buscarme. Leslie tenía 17 años, yo 22. La conozco desde que tenia 14, trabajaba, era independiente, ya nos fuimos conociendo”, comentó.

Añadió que Leslie Shaw “trabajaba en casinos cantando. Comenzamos a salir y fuimos novios. Luego fui a estudiar a Argentina y fue a verme; llegó cuando me gradué de piloto comercial y la llevé a volar, fue mi primer vuelo. Estuvimos un año. Ahora se hace la loca cuando la molestan conmigo en algunos programas”, contó.