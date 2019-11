A través de su cuenta de Instagram, Anahí de Cárdenas contó que salió bien de su primera operación, la cual forma parte del tratamiento contra el cáncer de mama que padece.

“¡Ya salí! Me siento súper bien, serán los analgésicos probablemente, pero claramente tomándome las cosas con calma. El doctor me dijo que a las 6:00 p.m. me paran, si quiera para dar una vueltita a mi cama, porque ‘la cama mata’”, cuenta la actriz peruana.

“¡El ganglio salió sano! ¡Así que ahora se hace el examen de #oncotype para ver que sigue! ¡Gracias por sus mensajes, los quiero! ¡Gracias al Dr. Vigil, el Dr. Gómez, el Dr. López y el Dr. anestesiólogo que ahorita estoy con laguna y no recuerdo su nombre y todo el staff médico que me ha tratado con tanto cariño! ¡Son todos unos cracks!”, finaliza el mensaje.

Respecto a la publicación, en esta se muestra a Anahí de Cárdenas sentada en la cama de la habitación de la clínica en la que fue sometida a una operación.

Cabe señalar que luego de anunciar que le habían detectado cáncer de mama, la actriz dijo que compartiría en sus redes sociales, sobre todo en Instagram, los detalles sobre su tratamiento.

Hace poco, incluso, Anahí de Cárdenas dijo que existía la posibilidad de pasar por una primera sesión de quimioterapia antes de la operación, lo cual, finalmente, no sucedió.

Recientemente, la actriz también subió una foto junto a sus amigas, quienes le organizaron un almuerzo, el cual calificó como “la mejor terapia”.