¿Qué hacía Alondra García Miró en la fiesta de ‘Doña Peta’? La modelo lo aclara todo [VIDEO]

Se confesó. La modelo Alondra García Miró habló, por primera vez, de su inesperada visita a la madre de su ex pareja, Paolo Guerrero . Alondra aseguró que mantiene una gran amistad con ‘Doña Peta’ y que por eso la visitó el día de su cumpleaños.

“ Es la verdad, le tengo mucho cariño, respeto y al margen de cualquier otra situación hay una bonita amistad y la fui a saludar el día de su cumpleaños . Fui, le di un abrazo, un beso y nada más. Prefiero mantenerme al margen para no seguir desencadenando esto. Estoy tranquila porque no he hecho nada malo”, señaló Alondra García Miró a América Espectáculos.

Al ser consultada por si esta visita podría incomodar a la actual pareja de Paolo Guerrero , la nutricionista brasileña Thaísa Leal , Alondra dijo: “no quiero hablar del tema, prefiero dejarlo ahí”.

Por otro lado, Alondra no puede ser ajena a lo que suceda con la selección nacional de fútbol y, pese a no ver el último encuentro de Perú, agradeció la entrega del equipo en el Mundial Rusia 2018.

“No lo pude ver porque ayer grabamos, pero he visto la repetición y ( Paolo Guerrero ) es un excelente jugador, me da mucho gusto que haya hecho un gol y, como hincha peruana que soy, le deseamos lo mejor. Creo que nos han dado una ilusión y tienen para rato los chicos porque cada vez están mejor. Han armado un súper equipo", manifestó la modelo.

“Me hubiera encantado ir (a Rusia), pero lamentablemente no me iban a dar permiso, así que lo tuve que ver por televisión. Ahora mi prioridad es la novela”, agregó.