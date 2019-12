La modelo venezolana Alexandra Méndez fue la última invitada de ‘El valor de la verdad’, ella contó pasajes duros que experimentó hace unos meses y que cambiaron completamente su vida.

Entre lágrimas narró que fue drogada en una discoteca para que abusen sexualmente de ella y que la persona que quiso aprovecharse la acosa desde un tiempo, pero que no puede poner la denuncia mientras no tenga pruebas contundentes, pues es una persona con alto poder adquisitivo.

Asimismo, contó cómo fue su vida junto a su familia, dela cual dijo adora, pero hubo una época en la que se puso muy rebelde con su madre, debido a que su progenitor se casó con su amante.

Tras contar varias cosas de su pasado, no dejó de nombrar a algunos futbolistas peruanos. Al final, contestó hasta la pregunta 20 y se llevó S/25 mil. A continuación, te contamos lo que dijo sobre ellos.

La Chama contó cómo cambio su vida desde agosto cuando le tocó vivir una experiencia traumática (Foto: Instagram)

¿Chapaste con Paolo Guerrero?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Fue en 2015, el día que lo conocí en su casa y pasé la noche de Navidad con él. Sé por un amigo que me quería conocer y fui a verlo, se puso a hablarme, me dijo que le gustaba, a lo que le respondí que él tenía novia, pero me lo negó. Se acercó, me agarró el cuello y nos dimos un pico y luego un beso. Pasamos las 12 con él y de ahí me llevó a la casa de mi amiga. En realidad, él quería otra cosa. Después me enteró que él llegó de Cuba con Alondra y cuando me llama nuevamente, yo lo amenacé con contar todo, no dijo nada. Con él sí pasó algo y no con Cueva porque es muy diferente: guapo, atractivo, se viste bien, educado, te inspira confianza; el otro es obsesivo, le dice no y se pone como loco”.

¿Te ‘cerró’ Christian Cueva con cien dólares?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Fue antes de que vaya al mundial de Rusia. En realidad, fue en una salida de varias personas, yo no sabía que él iba a aparecerse ahí. Fuimos a un restaurante donde comimos y bebimos, él pagó la cuenta de todos, unas nueve personas. nos quedamos hasta las 3:00 am y al momento de retirarnos me subí al carro de él, pero más adelante nos para la policía que le pide que pase la prueba del alcoholímetro, pero él se negó diciendo: ‘Ya pues hermano, apóyame’. De ahí preguntó a quienes estábamos en el vehículo si teníamos dinero, yo le dije que tenía 20 soles y dos billetes de 100 dólares, de los cuales me pide uno de 100 y se los da y el efectivo le hizo escolta. Me llevó a mi casa, se fue a Rusia, me seguía llamando y yo solo quería mi plata. Una vez su esposa me dio que él se comunicaba conmigo porque me debía, me dio mucha pena ella porque la sentí muy sincera, lo único que le dije es que tenía varias conversaciones, pero a él le correspondía contárselas. Bueno, me devolvió mi dinero de tanto insistir, dos meses después (…). Incluso una vez, un amigo mío me llevó con engaños a la casa de uno de los tíos de Cueva, donde él se encontraba. Me cae mal por cómo actúa con su familia”.

¿Te afana el futbolista Anderson Santamaría?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Los futbolistas afanan a todas. Ellos creen que tienen poder. Lo conozco hace tiempo y es joven. Al principio buena onda, me escribe en mis fotos y me dice ‘abusiva’. Al principio era una amistad chévere y luego se pudo intenso que llegó a un punto que molesta, él me dice que me va a sacar un evento en Cancún, pero le dije que no”.

La Chama habló de su familia, de la cual dijo ama mucho (Foto: Instagram)

TODAS LAS RESUESTAS QUE CONTESTÓ

1. ¿Te drogaron en la misma discoteca donde abusaron de Macarena Vélez?

Respuesta: Sí (Verdad)

2. ¿Estuviste a punto de ser violada en la discoteca?

Respuesta: Sí (Verdad)

3. ¿Despertarte en un hospital tras haber sido drogada?

Respuesta: Sí (Verdad)

4. ¿Eres víctima de un acosador?

Respuesta: Sí (Verdad)

5. ¿Sabes el nombre del hombre que te drogó?

Respuesta: Sí (Verdad)

6. ¿Te juergueas desde los 14 años?

Respuesta: Sí (Verdad)

7. ¿Se casó tu padre con la ‘otra’?

Respuesta: Sí (Verdad)

8. ¿Odias a tu padre?

Respuesta: No (Verdad)

9. ¿Le hicieron más de treinta radioterapias a tu madre?

Respuesta: Sí (Verdad)

10. ¿Peleaban tus padres delante de ti cuando eras niña?

Respuesta: Sí (Verdad)

11. ¿Tuviste un affaire con el cantante de reguetón Kevin Roldán?

Respuesta: Sí (Verdad)

12. ¿Te escribió por Instagram el millonario Gianluca Vacchi ?

Respuesta: Sí (Verdad)

13. ¿Es Fabio Agostini ti amigo con derechos?

Respuesta: Sí (Verdad)

14. ¿Besaste a Renzo Costa?

Respuesta: Sí (Verdad)

15. ¿Te metiste al mar con Diego Chávarry en la madrugada?

Respuesta: Sí (Verdad)

16. ¿Sigues enamorada de Nicola Porcella?

Respuesta: No (Verdad)

17. ¿Se opuso Angie Arizaga a que ingreses a un reality?

Respuesta: Sí (Verdad)

18. ¿Te afana el futbolista Anderson Santamaría?

Respuesta: Sí (Verdad)

19. ¿Te ‘cerró’ Christian Cueva con cien dólares?

Respuesta: Sí (Verdad)

20. ¿Chapaste con Paolo Guerrero?

Respuesta: Sí (Verdad)