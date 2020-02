El desatinado comentario en vivo que lanzó Nicola Porcella sobre Karina Rivera, su compañera en el programa ‘Todo por amor’, ha generado más de una crítica.

Otra de las personas que se sumó a la ola de cuestionamientos contra elexchico reality es Alexandra Hörler quien, a través de su cuenta de Twitter, envió un contundente mensaje a Porcella quien, al parecer, no se habría percatado de la magnitud de lo que el ha calificado como una broma.

“Estas “bromas” son bajas. No dan risa, dan rabia. Es una falta de respeto y, además, descolocas, incómodas y dejas vulnerable a tu compañera. Si te dicen algo así, no te calles. Defiéndete. Date tu lugar y ponlo en el suyo. Las mujeres no son pedazos de carne por los que se paga”, escribió.

De otro lado, Hörler se dirigió a Karina Rivera para exhortarla a que no admita este tipo de ofensas y menos si estas ocurren en vivo.

“Callar ante estas situaciones es avalar y normalizar estas actitudes. No calles porque estás al aire. No calles porque hay más gente, para no hacer problemas. Si alguien te ofende así, el problema es él, no tú. Él es el equivocado, no tú. Tú sólo ejerce tu derecho al respeto y dignidad”, compartió en Twitter.

Como se conoció en las últimas horas, Porcella volvió a la televisión en medio de las críticas por proferir en plena emisión de su programa un comentario sobre su compañera de programa. “Aquí nadie se gilea a Karina más que los gerentes del canal que nos van a poner la plata”, dijo.

Porcella quien en más de una ocasión ha sido cuestionado por sus actitudes violentas y machistas, intentó minimizar el hecho asegurando que solo hablan de el porque “causa que se muevan las redes”.