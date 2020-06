La empresaria de Gamarra e integrante de Esto es guerra, Alejandra Baigorria dejó en claro que entre ella y el alcalde de La Victoria, George Forsyth solo existe una buena amistad. Además, restó importancia a quienes la tildan como la futura ‘primera dama’.

“Hay gente que lo dice con burla o ironía, no le tomo importancia y a la gente que lo dice con cariño que bonito pero para comenzar George y yo somos amigos, eso que queda clarísimo porque hay muchas especulaciones pero nada es cierto”, señaló Baigorria para América Espectáculos.

“Somos muy amigos, nos hemos conocidos bastante por el tema de las donaciones, y el trabajo en equipo que hemos hecho. Repito tenemos una amistad linda, no hay nada más allá. No tengo intenciones de algo más, ahorita estoy sola y enfocada en mis cosas”, recalcó la empresaria.

También se refirió a las declaraciones de la exesposa de George Forsyth, Vanessa Terkes, quien insinuó que la relación con Alejandra sería porque se acerca la campaña electoral a la presidencia, donde el alcalde de La Victoria está entre los favoritos.

“Cada uno es esclavo de sus propias palabras. A mí no me afecta en nada porque yo no tengo que ver en ese tema. Yo solo me desligué de la parte que me correspondía, y dije lo que pensaba de George, que lo sigo pensando: sigue liderando las encuestas por su trabajo. Ustedes los ven trabajando todos los días en la cancha. Y además no hay nada porque no hay ningún vínculo sentimental. Yo no tengo problemas con ella ni con nadie”, señaló la integrante de ‘Estos es guerra’.





