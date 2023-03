Alejandra Baigorria dejó abierta la posibilidad de lanzarse a la política, así lo declaró en el programa ‘Amor y Fuego’, luego de que un reportero del programa la abordara para preguntarle sobre la labor de su padre, Sergio Baigorria, el alcalde de Chaclacayo, durante las huaicos que sucedieron las últimas semanas.

“Estos días no he podido dormir mucho. Yo hablo con mi papá todas las noches, inclusive a veces quiere llorar porque no duerme, a veces no come, está 24/7 porque quiere ayudar a su pueblo y no tiene las herramientas suficientes. Hace todo lo posible, yo lo veo, por eso me duele ver que en vez que sean imparciales”, dijo.

Así mismo, la empresaria tuvo algunas palabas para Magaly Medina, quien criticó el trabajo de su padre. “Me parece perfecto que haya aceptado que el ataque haya sido personal, porque es papá de Alejandra Baigorria. O sea, vamos a sacarle el ancho porque me da rating, me genera vistas, es la verdad, así es la televisión”, dijo la chica reality.

Al ser consultada sobre una futura candidatura política, Alejandra Baigorria no descartó la posibilidad. “Por ahora no, pero no lo descarto. De verdad que yo siento que en el país tiene que haber políticos nuevos, políticos jóvenes, no necesariamente yo, para que este país salga adelante. Gente que quiera ayudar al país, no que se quiera beneficiar de, gente que tenga sus propias empresas, su propio dinero, que haya salido de abajo y sepa cuál es el proceso”, finalizó.