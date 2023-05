Alejandra Baigorria, excompetidora de “Esto Es Guerra”, opinó sobre la nueva secuencia del programa, “Baila Conmigo”, y tuvo fuertes descalificativos contra Yahaira Plasencia, jurado del reality de baile.

En unos videos publicados en sus redes sociales, la empresaria expresó su descontento con la elección de la salsera como jurado para la competencia y dio sus razones para su desaprobación.

“Yo creo que deberían poner jurados un poco más imparciales. Yahaira no me parece imparcial”, dijo en un inicio. “Y tampoco me parece que sea una bailarina así top para que sea jurado. Me parece por ejemplo Belén Estévez”, agregó.





Alejandra reveló que Said Palao le pidió perdón tras ampay





Una semana atrás, Alejandra Baigorria visitó el set de “Amor y Fuego” y reveló que Said Palao, su novio, le pidió perdón tras ser ampayado en actitudes cariñosas con una joven.

“Yo con Said nunca he tenido problemas de ningún tipo, mucho menos de infidelidad, es un chico que realmente yo conozco, es un chico tranquilo, hasta a mí me sorprendió”, dijo.

Sin embargo, aseguró que sería la única vez que perdonara un comportamiento de ese tipo. “Uno comete un error o una falla una vez, pero si se le ve siempre haciendo lo mismo, no va”.





