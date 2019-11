Aldo Miyashiro, conductor de ‘La Banda del Chino’, se pronunció sobre los problemas entre las productoras de Gisela Valcárcel y ProTV. En la edición de anoche de su programa, el director de cine señaló que los inconvenientes que ocurran en su canal (América Noticias) no deben opacar lo conseguido por la Teletón el fin de semana pasado.

"No importa quién esté parado al frente en la Teletón. No importa si alguien sale más tiempo o menos tiempo. Lo que realmente importa es que podamos unirnos en un solo objetivo: que estos niños, que no tienen ninguna ayuda, ninguna posibilidad puedan intentar caminar (...) Lo que realmente importa es que muchos niños peruanos, que no tienen la facilidad que tenemos nosotros, puedan intentar caminar”, preciso.

Evidentemente molesto, Miyashiro sostuvo que lo más importante debe ser ayudar a los niños del hogar Clínica San Juan de Dios.

“La noticia de hoy día ha sido otra, no ha sido la Teletón o lo que hemos conseguido, y todo el mundo ha hablado de eso y eso es algo que nos da poca alegría. Yo creo que todos debemos hacer el esfuerzo, los que estamos en este trabajo, en esto medios, para hacer que más niños peruanos puedan caminar”, aseveró.

“Las rivalidades, los egos, el orgullo, la posibilidad de contar una historia en medios, la posibilidad de hacer unos números más porque le pegamos a alguien o no le pegamos a alguien. Olvidémonos de todo, pensemos solo en los niños de San Juan de Dios, consigamos algún día una cifra que nos haga sentir orgullosos... En Chile consiguen 30 millones de dólares, en Uruguay consiguen una cifra realmente importante, es lo único que pido. Lo demás, el ego, el orgullo, quien canta más historias, quien tiene más tarjetas, no importa nada, pensemos alguna vez por los niños del Perú, ojalá eso pueda suceder”, concluyó.

Aldo Miyashiro Teletón