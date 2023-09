Aldo Miyashiro y Érika Villalobos se presentaron el programa ‘El Reventonazo de la Chola’ para ofrecer una entrevista exclusiva tras su mediática separación. Ambos artistas compartieron los momentos que han pasado tras el término de su relación causada por el ‘ampay’ entre Aldo y Fiorella Retiz.

Tras las palabras de Érika, Aldo Miyashiro reveló que este año ha sido particularmente difícil para él. “Fue un año duro y Érika y su familia me apoyaron. (…)Más allá del odio de las redes, que es algo que pude manejar, fue el dolor de lastimar a gente que quise mucho” , dijo.

En otro momento, el actor dijo que todo el dolor que sufrió no se lo desearía a nadie. Además, dejó entrever que jamás quiso atentar contra su vida, como había afirmado Fiorella Retiz.

“No le deseo a nadie lo que he vivido este año, se lo dije a Érika cuando le pedí perdón. Lo que he vivido, con las consecuencias emocionales, laborales, no se lo deseo a nadie. Ojalá nadie nunca haga nada en contra de sí mismo” , agregó.

Por otro lado, el ‘Chino’ aseguró que ‘Perdóname’, la novela que protagonizarán juntos, estuvo planeada desde el año. Además, le deseó felicidad a su expareja. “Después de todo este tiempo, me importaba mucho que Érika sea feliz y la veo feliz. Hoy, nos llevamos mejor que cuando estábamos juntos” , comentó.





