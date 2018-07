Aldo Mariátegui , anunció su salida de ' Ampliación de Noticias' —la edición matutina de RPP— en pleno programa radial. En presencia de sus compañeros Patricia del Río y Fernando Carvallo, el periodista dio a conocer que tomará otros rumbos.

Según las propias palabras del columnista de Perú21, tomará este tiempo para dedicarse a nuevos emprendimientos personales.

"Con mucha pena, me alejo de 'Ampliación de Noticias'. Tengo nuevos emprendimientos que me obligarán a viajar mucho y no voy a poder atender el trabajo acá en la radio. Me voy con mucho cariño. He sido muy bien recibido por ustedes y trabajado maravillosamente con ustedes dos. Estoy muy agradecido con esta casa radial, de la cual no me voy a desvincular porque tengo planes futuros", señaló.

Mariátegui Bosse, de 53 años, fue director periodístico del diario Correo desde el 2006 hasta el 2013. Además, también tuvo gratas participaciones en distintos canales de televisión como Latina y Plus TV.

Asimismo, el destacado periodista tuvo un programa en Radio Capital, entre el 2016 y 2017.