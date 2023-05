La reconocida salsera Yahaira Plasencia se encuentra en medio de la controversia luego de abandonar una entrevista en la radio ‘Panamericana’ al percatarse de la presencia de cámaras y micrófonos del programa de espectáculos ‘Magaly TV: La Firme’.

La intérprete de éxitos como ‘Y le dije no’ fue invitada a participar en una entrevista en la radio ‘Panamericana’ con el objetivo de promocionar su música y hablar sobre su carrera artística. Sin embargo, al notar la presencia de las cámaras y los micrófonos del programa ‘Magaly TV: La Firme’, Yahaira Plasencia decidió abandonar abruptamente el lugar.

“No me gusta. A mí no me gusta que me sorprendan” , dijo Yahaira tras salir de la cabina radial. “Yo no he coordinado una entrevista con nadie” , agregó Alicia Torres, la encargada de prensa de la cantante.

La conductora del programa de espectáculos, Magaly Medina, no tardó en expresar su opinión sobre el incidente y criticó la actitud de la salsera. Medina calificó a Yahaira Plasencia de tener “poses de diva de antaño” y la comparó con Gisela Valcárcel.

Hasta el momento, Yahaira Plasencia no ha emitido ninguna declaración oficial sobre el incidente ni ha respondido a las críticas de Magaly Medina, quien dijo que su reportero fue invitado a la radio.