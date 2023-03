Nicola Porcella fue acusado de organizar ruidosas fiestas en la azotea del edificio en el que vive, en Miraflores. Varios vecinos del exchico reality aseguraron que la bulla es tan fuerte que no pueden dormir.

De acuerdo a información del programa Magaly TV: La Firme, los vecinos miraflorinos ya estaban hartos del modelo, por lo que una vecina estaba contenta después de enterarse que se iba a México. Sin embargo, Nicola se quedó en Lima y volvió con sus fiestas estruendosas.

Un ciudadano tuvo que caminar varias cuadras para acercarse al edificio y pedir que cesara la bulla. No obstante, no le abrieron la puerta y tuvo que esperar a que un señor de avanzada edad salga. “¿Por qué dice fiscalización que no hay ruido?”, dijo ante las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’.

Según el programa de espectáculos, Nicola registra 16 intervenciones por molestar a sus vecinos por sus fiestas, pero solo fue sancionado solamente 2 veces.

A pesar de que la policía y los serenazgos llegaron hasta el lugar para intervenirlo, la fiesta del exguerrero siguió hasta altas horas de la madrugada, pues dijeron que “no escucharon ruidos”.