Tras su destacada participación en la serie “Los Otros Libertadores”, donde interpretó a Túpac Amaru II, el actor Cristhian Esquivel Palomino anunció que formará parte de la película dirigida por Angelina Jolie.

El también productor nacional utilizó sus redes sociales para compartir con sus seguidores que actualmente se encuentra rodando el proyecto cinematográfico de la estrella de Hollywood en la ciudad de Roma, Italia.

“La ciudad de Roma es actualmente mi casa, donde estoy grabando una extraordinaria película dirigida por...(música de suspenso) la maravillosa Angelina Jolie”, escribió el actor al compartir imágenes de los impresionantes paisajes italianos.

Christian Esquivel también publicó fotografías de su paso por Cinecitta, el gran complejo de estudios de cine y televisión ubicado en Roma, además de su visita a la Embajada del Perú en Italia.

Esta no es la primera vez que la carrera de Christian Esquivel da un enorme salto internacional, ya que anteriormente ha tenido roles secundarios en grandes producciones de Hollywood, como “El Che” de Steven Soderbergh, y “In the Heart of the Sea” de Ron Howard.

¿De qué película se trata?

Todo indica que Christian Esquivel formará parte del elenco de actores de Whitout Blood (Sin sangre), la quinta película dirigida por Angelina Jolie que actualmente se encuentra rodando en el sur de Italia.

La cinta está basada en el libro Whitout Blood, escrito por el novelista italiano Alessandro Baricco, el cual fue publicado en el 2008.

Hasta el momento se ha confirmado que la película tendrá como protagonistas a Salma Hayek, quien trabajó con Jolie en la película de Marvel “Eternals”, y Demián Bichir, nominado al Oscar como mejor actor por su papel en la película “A Better Life”. Todavía se desconoce el papel que tendrá el actor peruano en la cinta.

