Una lamentable noticia acaba de remecer el mundo de la farándula en Argentina. El actor Juan Darthés acaba de ser acusado por Thelma Fardín de violación. Ambos fueron compañeros de trabajo en la telenovela "Patito feo".

La información indica que la violación tuvo lugar cuando la actriz tan solo tenía 16 años. Las redes sociales se incendiaron al ver que Juan Darthés habría participado en una campaña de violencia contra la mujer.

Juan Darthés estuvo presente en un spot del Ministerio de Desarrollo Social contra la violencia de género en 2016. La campaña tenía como objetivo sensibilizar al país sobre los abusos contra la mujer.

"Se pone agresivo cuando te ponés linda y dice que es porque te cuida. ¿La amenazás para que no te deje? No lo hagas. Si te dice que no, es no", dice el spot publicitario.

Los usuarios de YouTube no dudaron en arremeter contra el video donde el actor argentino participa. "Hipócrita", "Es terrible ver a este hombre", "Este tipo no debe de aparecer más", son algunos de los comentarios de los cibernautas.



