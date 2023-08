Abel Lobatón, quien tuvo una relación con Paula Manzanal en el pasado, se mostró sorprendido con la actitud que tuvo la salsera durante una conferencia de prensa, pues Paula reaccionó airadamente ante una reportera del programa ‘América Hoy’.

Ante esta situación, Abel Lobatón expresó su opinión sobre el comportamiento de la salsera. “La desconozco. La Paula que conocí no tenía nada de las cosas que tiene ahora. Pero creo que le has agarrado en un mal momento. No es la Paula que yo conocí” , dijo.

Paula había sido consultada sobre su presunta reconciliación con Eduardo Rabanal y se mostró frustrada con la comunicadora que le hizo la pregunta. “¿A ti te interesa eso?”, le respondió la cantante.

Tras ver la actitud defensiva de la líder de ‘Son Tentación’, Abel Lobatón agregó que nunca había visto a Paula Arias comportarse de esa manera y calificó su actitud como “agresiva”.

“A la gente le interesa saber de ti. (...) Es difícil de decirlo, pero, por lo que puedo ver, es que se puso un poco agresiva. Nunca la he conocido así, por eso me parece raro” , añadió el exfutbolista.