El salsero puertorriqueño Jerry Rivera llegó al Perú para anunciar su regreso a la televisión en 'La Voz Perú'; sin embargo, para todos fue una sorpresa que ayer se presentara en el escenario de ' Los 4 Finalistas' .

Su lesión es cosa del pasado y con las terapias ya puede hacer lo que más le gusta: cantar sobre el escenario. Jerry Rivera se presentó en el escenario de “Los 4 Finalistas” para hablar de la nueva temporada de “La Voz Perú” que se transmitirá por Latina en 2019. Además, brindó detalles de su estado de salud.

“Esta es mi casa y mi respeto a todos ustedes… Yo estoy recuperándome, tuve una caída y se me rompió el tendón del cuádriceps, me hicieron cirugía y estuve un mes completo sin mover la pierna. Ahora estoy en terapia, pero lo que se supone que no haría hasta marzo lo logré ya, ¡estoy súper!”, contó Jerry Rivera.

Sobre el programa, el popular salsero aclaró que si aceptó volver a participar en “La Voz Perú” fue porque quiere tener su revancha y desea salir ganador, nuevamente, del programa.

“Es muy claro, el pueblo peruano sabe que yo siempre estuve enamorado de Eva Ayllón y ella me ha ignorado, pero como ella no me ha querido dar el chance debo aceptar que ella quiere ser mi rival (en “La Voz Perú”)… Vamos a tener una relación disfuncional entre luchas y guerras, vengo a ganar”, expresó el salsero.

Jerry Rivera se reencontró con Eva Ayllón, su gran amiga, con quien competirá en “La Voz Perú”, y aprovechó la ocasión para “declararle su amor”. Jerry interpretó “Fingir”, mientras que Eva le respondió con el tema “Que Somos Amantes”.

“Los 4 Finalistas”: Jerry Rivera sorprendió a todos al aparecer en el programa. (Video: Latina)

Recordemos que Eva Ayllón, Jerry Rivera, José Luis ‘el Puma’ Rodríguez y un cantante sorpresa ocuparán las sillas de “La Voz Perú”, programa que verá la luz en el 2019 a través de las pantallas de Latina.

Además, la ganadora de la segunda temporada de "La Voz Perú" fue Ruby Palomino, quien formó parte del equipo de Jerry Rivera.