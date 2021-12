Paola Ruiz se contacto desde Tarapoto con el programa “En boca de todos” para hablar del difícil momento que vive luego que su esposo Ángel Véliz fuera apuñalado por una mujer en el Pentagonito del distrito de San Borja.

“Hoy he hablado poco con él, salió tarde de la operación, hoy amaneció con mucho dolor, queremos ver las cámaras”, dijo en un inicio Ruiz.

Tula Rodríguez intervino para brindar unas palabras de aliento a Paola Ruiz. Además, reveló que ella vive cerca al lugar donde ocurrió el incidente con el esposo de “La Cocotera”.

“Lamento esta situación y no quiero ni pensar lo que estás sintiendo en estos momentos cuando la vida de tu esposo está corriendo peligro. Yo tengo tantas preguntas porque yo vivo ahí, es un lugar donde voy con mi hija a montar bicicleta, a caminar y, de verdad, la pregunta que tú te haces es cómo puede salir con un arma a hacer deporte, cuando hacer deporte es darnos vida, es llenarte de energía, es increíble (lo que ha sucedido)”, comentó.

Asimismo, la conductora de América Televisión criticó la indiferencia del sereno que presenció la brutal agresión.

“Me llama mucho la atención porque yo vivo en ese distrito, no puedo creer que el serenazgo haya visto esa riña y que haya continuado y no haya reaccionado, lo que tenemos que pedir son las imágenes. Todo tiene que estar registrado porque es una zona con mucha seguridad y donde hay cámaras en todos lados”, acotó.

Por su parte, Maju Mantilla se mostró indignada con la situación. “Ha podido ser fatal. No se tiene que tapar este tipo de información, se tiene que esclarecer estos hechos, definitivamente, no se justifica ningún tipo de violencia, hay que ver las imágenes. Es indignante que pase este tipo de cosas en plena vía pública donde hay otras personas y niños, no puedo creer que personas de seguridad ciudadana y den la espalda”, puntualizó la también modelo.

