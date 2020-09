Tula Rodríguez y Javier Carmona se enamoraron desde ‘el primer clic’ que tuvieron al ritmo de la canción “Que levanten la mano” hace 13 años. La conductora de televisión y el productor televisivo estuvieron juntos desde aquel momento y tanto era el amor que se tenían, que en 2012 decidieron casarse por civil y, cuatro años antes, se habían convertido en padres de la pequeña Valentina.

La historia de amor que vivía este matrimonio fue muy solido, pero en agosto de 2018 vino la terrible noticia, el exgerente de televisión sufrió un ataque cardiovascular y hoy 30 de septiembre, Javier Carmona falleció a los 56 años en su casa.

¿CÓMO INICIÓ LA HISTORIA DE AMOR DE TULA Y JAVIER?

Javier Carmona se casó con Gisela Valcárcel en 2006 después de pedirle matrimonio tres veces. El enlace no prosperó y el exgerente de televisión se enamoró nuevamente. Los rumores de un romance entre Tula y Javier se hicieron más fuertes cuando ambos fueron captados en la fiesta del canal donde laboraban bailando una cumbia.

“Mucha gente no apostaba por mi relación. Solo mi familia y yo, pero se entendía porque la situación fue muy compleja. No soy ejemplo de nada, pero cuando uno sabe que hace bien las cosas, sientes que puedes alcanzar la madurez con tu pareja y llegar al matrimonio”, comentó en una entrevista con el diario Trome en 2017.

Si bien los programas de espectáculos dejaron entrever que Tula Rodríguez “se había metido en medio de la relación de la ‘Señito’ y Javier”, la conductora lo desmintió. “Yo sería incapaz de meterme en la relación de alguien”, contó a Magaly Medina en una entrevista en 2011.

TULA ANUNCIA LA LLEGADA DE VALENTINA

El amor de ambos era muy fuerte y lo más recordado por los televidentes peruanos fue cuando cuando Tula Rodríguez contó que estaba embazada en su programa “Escuadrón” que se emitía por la mañanas a nivel nacional.

“Un 25 de octubre, en la preventa del canal, todas las figuras estábamos obligadas a venir y yo vine. Conocí a este señor (Javier Carmona) por primera vez, bailamos toda la noche y hubo un 'clic (...) Hace algunas semanas, ¡ups, problemas!, no me viene mi ciclo. ¿Qué está pasando? Yo pensé que no podía ser madre y como adultos, con Javier, nos cuidábamos porque era parte de. ¿A qué no saben? Voy a ser mamá y voy a ser la mujer más feliz del mundo”, manifestó Tula Rodríguez.

Valentina, la hija de Tula y Javier Carmona nació en noviembre de 2008 y desde ese momento, la familia pasó por los mejores momentos, hasta que en 2012 decidieron casarse.

EL MATRIMONIO DE TULA Y JAVIER

El sábado 17 de noviembre de 2012, Javier Carmona y Tula Rodríguez se casaron en un enlace civil realizado en su casa ubicada en Chacarilla del Estanque. En palabras de Tula, su esposo es un hombre hogareño y dispuesto a construir un matrimonio estable pese las dificultades que tuvieron al inicio.

TULA RODRIGUEZ Y JAVIER CARMONA SE TUVIERON QUE SEPARAR

En 2015, Javier Carmona se mudó a Bolivia para lanzar la versión local de “Esto es Guerra” en el país del sur. Pese a la distancia y a los rumores de infidelidad (que vincularon al gerente de televisión con las modelos bolivianas Yéssica Mouton y Daniel Nunez del Prado), la pareja siguió con su matrimonio.

“Confío en él, y espero no estar equivocada. Es un gran hombre, excelente padre y la confianza es mutua. Creo que los años te dan madurez y sabiduría. No podría hacer el papel de tonta (si él le fuera infiel), me amo y debo darle un buen ejemplo a mi hija, haciéndome respetar (…) Soy y toda mi vida seré una señora, tengo una hija y el título no me lo va a quitar nadie. Si algún día pasara algo, lo anuncio, pero volver a aclarar que todo está bien, ya me parece darle mucha importancia”, respondió Rodriguez.

JAVIER CARMONA QUEDA EN ESTADO VEGETATIVO

En agosto de 2018, Javier Carmona sufrió un infarto y fue sometido a una operación en el Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR) de EsSalud. Durante meses, su diagnóstico fue reservado.

El neurólogo Enrique Estrada Vegas certificó el diagnóstico de encefalopatía hipóxica a consecuencia de la rotura de un aneurisma. Esto causó un estado de trastorno vegetativo en Carmona, según reveló el programa “Magaly TV: La Firme”.

Durante la cuarentena, Javier Carmona fue trasladado a su hogar para ser atendido por su esposa. Lamentablemente, este 30 de setiembre falleció debido a su situación.

