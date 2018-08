Tras varios días de ausencia en la pantalla chica, la animadora Tula Rodríguez se reincorporó al programa 'En boca de todos' y agradeció las muestras de cariño que recibió luego de darse a conocer el estado de salud de su esposo Javier Carmona.

"Estoy aquí para entretenerlos y agradezco las muestras de apoyo que me han brindado durante este tiempo. La vida continúa, somos seres humanos y nada es imposible cuando estás parado en la roca, que es donde me encuentro. Me gustaría que la situación sea diferente", dijo la ex vedette en el programa de América TV.

Tula Rodríguez también le envió un mensaje a su esposo Javier Carmona, quien se encuentra internado en una clínica tras sufrir un infarto.

"Gracias a mi familia y a la familia de mi esposo que también es mi familia. Gracias al apoyo que me hadado toda la familia Carmona, sin ustedes no podría seguir. Y a mi esposo hermoso, que estoy segura que sabe que estoy acá y que está feliz, que mi corazón está contigo, pero yo tengo que continuar", sostuvo la animadora.

Por su parte, sus compañeros Maju Mantilla, Ricardo Rondón y 'Carloncho' destacaron la fortaleza de Tula y le dedicaron el programa.