Tula Rodríguez recordó que su ingreso a la pantalla chica fue cuando tenía menos de 15 años. La conductora de “En boca de todos” se sinceró y dijo que no le gustaría que su hija viva la misma experiencia que ella.

“Tenía menos de 15 años, era una niña, no entiendo cómo, yo me muero si mi hija lo haría. Primero me fui a un concurso de “Señorita Lima” y perdí obviamente (...), luego me dijeron para entrar al staff de bailarinas, yo casi me asusto porque estaba en el colegio, fui al casting con mi mamá y Julio Zevallos era quién decidía y él dijo que esa chiquita se quedé, me hizo bailar y así quedé”, reveló Tula antes las cámaras de “Estás en todas”.

Asimismo, la compañera de conducción de Maju Mantilla contó que Michelle Alexander fue la primera en convocarla para incursionar en la conducción.

“Michelle Alexander me llamó para hacer conducción y era entre dejar las tangas y la conducción. Yo ganaba mucha plata, pero tenía ganas de hacer otras cosas, de retarme y fui, me arriesgue y sí pues he hecho varias cosas”, comentó.

