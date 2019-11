Tula Rodríguez ha preferido guardar silencio en torno a las recientes declaraciones de Gisela Valcárcel, quien reveló que nunca la ha saludado de beso en los encuentros casuales que han tenido. Recordemos además que hace poco se especuló que la rubia conductora habría exigido que la exvedette no participe en el evento solidario Teletón.

En su cuenta oficial de Instagram, Rodríguez Quintana no hizo referencia a la animadora de ‘El artista del año’ pero sí habló de su vida familiar con su esposo y su hija. Ella agradeció a la vida, el tener un “esposo al que amó y una hija que me ilumina todos los días”.

“A puertas del fin de semana, yo solo puedo agradecer que tengo un trabajo que me encanta, un esposo al que amo, una familia que me sostiene y una hija que me ilumina todos los días. Siempre, siempre agradezcamos lo que tenemos, no demos las cosas por sentado. Cuéntame, ¿por qué o quiénes agradeces tú hoy?”, precisó Tula y agregó los hashtag #Diosesbueno #GraciasDios.

EL ‘CLIC’ DE TULA

Magaly Medina, conductora de ‘Magaly TV La Firme’, recordó que en el año 2006, Gisela Valcárcel acusó a Tula Rodríguez de haberse inmiscuido en su matrimonio con Javier Carmona.

La exvedette negó las acusaciones, pero tiempo después confirmó su romance y posterior embarazo de Javier Carmona. Incluso popularizó su relación como un ‘clic’ o enganche sentimental que hizo con el también padre de su pequeña hija Valentina.

Tula Rodríguez y Javier Carmona. (USI)

SOBRE LA SALUD DE CARMONA

Recordemos que en mayo de este año, el exejecutivo de televisión fue internado en el hospital tras sufrir una disección aguda de la arteria aorta, condición que hoy lo tiene postrado en cama y de manera irreversible.