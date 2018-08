La animadora Tula Rodríguez reapareció en un evento público y aseguró que se encuentra tranquila, pese al dolor que lleva por el estado de salud de esposo Javier Carmona , quien sigue internado en el Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR) tras sufrir un infarto.



"Valentina (su hija) y yo estamos muy fuertes y tranquilas, tengo que estar bien para que ella también lo esté. ¿Si tengo optimismo? Claro que sí, yo creo en Dios. No puedo entrar en detalles, pero por fe confío en que todo estará bien, no importan las circunstancias", expresó la ex vedette.

En otro momento, Tula Rodríguez reconoció que se encuentra muy sensible por todo lo que está viviendo.

"No estoy en mi mejor momento ni en mi mejor etapa, me siento todavía muy sensible. Todas las cosas que diga me tocará a flor de piel porque ando dividida en tres por el tema del trabajo, pasar tiempo con mi hija y cuidar a mi esposo", agregó.

La conductora de 'En boca de todos' también agradeció el apoyo de sus fanáticos.

"El trabajo me ayuda y alimenta más que nunca porque me saca, por un tema de salud. El cariño de la gente es muy importante para mí, en especial por su respeto", indicó.