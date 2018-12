Tula Rodríguez sobre el estado de salud de su esposo: "Estoy a su lado, amándolo y queriéndolo"

Luego de una serie de complicaciones en la salud de su esposo, Tula Rodríguez aseguró que se mantiene "al lado" de Javier Carmona. En conversación con el diario Trome, la conductora de televisión aseguró que tiene la ilusión que su pareja se reponga de los problemas cardiovasculares que sufrió en setiembre.

“Estoy a su lado, amándolo y queriéndolo. Dios permita que todo pase pronto, lo mejor que me dio mi esposo es nuestra niña, quien tiene tantas cosas de él. Es hermoso lo que hemos vivido y lo que vivimos ahora también, porque estoy a su lado... amándolo y queriéndolo", señaló Tula.

"Cuando uno se casa, dice en la abundancia, la adversidad, enfermedad y hasta que la muerte nos separe”, agregó Rodríguez.

Sobre lo complicado que se le hace trabajar en televisión, mientras que el estado de Carmona aún es reservado, Tula dijo lo siguiente: "Es bien duro, una tiene que continuar trabajando y eso no significa que no haya dolor. Estoy supersensible, si no tuviera mi hija, otra sería la historia".