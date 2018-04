Tula Rodríguez y Ricardo Rondón discuten en vivo por política [VIDEO]

Sin pelos en la lengua. Tula Rodríguez y Ricardo Rondón discutieron esta tarde frente a sus invitados, ¿el motivo? El conductor retó a la empresaria a que de propuestas políticas para mejorar el distrito de El Agustino, donde nació.

"Vamos a ver ¿qué obras haría Tula Rodríguez en El Agustino, aunque su DNI diga Chacarilla?", preguntó Rondón con evidente sorna, a lo que la también actriz le recalcó que esa situación no es para burlarse y que no tiene por qué responder, pues no tiene pensado incursionar en la política.

"Sí, efectivamente, yo cambié mi documentación porque me casé en ese distrito, pero yo he nacido en El Agustino y a mucha honra", agregó Tula Rodríguez, mientras que Rondón le insistía en lo que haría como vecino por su distrito.

La conductora de 'EBT' le aclaró que no hacía falta ocupar un cargo público para ser buenos ciudadanos y contribuir con su ciudad y le encaró: "Para empezar tienes que trabajar con tus compañeros respetándolos, tratándolos con cariño y a los invitados también".

Ricardo Rondon solo atinó a decir que todos "han venido sensibles, todos han venido inmaculados y beatificados (en referencia a Semana Santa)".