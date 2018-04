Tula Rodríguez sobre su relación con Javier Carmona: "Respetamos nuestro espacio"

La animadora Tula Rodríguez acudió con su esposo, el ejecutivo de televisión Javier Carmona , al concierto de Ricardo Arjona en el Jockey Club y habló de sus 10 años de matrimonio.

“Espero que él me cante y no sea ‘Señora de las cuatro décadas’ (risas). Vamos a disfrutar de estar un rato solos después de tiempo. Ya cumplimos 10 años de matrimonio y el secreto es que hay respeto y confianza. Es respetar nuestros espacios y se entiende que él tiene un trabajo de una forma y yo la mía. No hay presión. El estar juntos no significa que uno no tenga su espacio y su libertad. Eso es un poco lo nuestro y tenemos mucho respeto y comunicación de ambas partes”, dijo Tula, quien no descartó volver a ser madre.

Cabe indicar que Ricardo Arjona interpretó la mayoría de sus éxitos ante más de 100 mil personas en un escenario al estilo circense.