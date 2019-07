Tula y el emotivo mensaje a su hija antes de volver a las pistas de baile: "Todo esfuerzo es por ella"

Regresa a lo grande. Tula Rodríguez, conductora de 'En Boca de Todos', utilizó su cuenta de Instagram para compartir un reflexivo mensaje a sus seguidores. La ex integrante viene participando del reality de baile 'Divas' y ayer cautivó al público con su presentación.

"Bailé, disfruté, gocé, me emocioné. Los años pasan, ya no tengo las medidas perfectas, pero cuando quieres puede. Sé que me falta aún agarrar físico, pero poco a poco. Con todo y contra todos, esto recién empieza", escribió.

Tula Rodríguez volvió a las pistas de baile luego de 10 años y lo hizo a lo grande, luego de dedicarles su performance a su pequeña hija y a su esposo Javier Carmona

“Antes de entrar al escenario la llamé (a su hija), ella también está nerviosa y lo único que le he dicho es que todo lo que hago lo hago por ella y que todo esfuerzo es por ella”, comentó para luego dirigirse directamente a la pequeña con la voz entrecortada. “Amor mío, te prometo que falta poco para estar juntas todo el día”, dijo anoche.