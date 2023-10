En una reciente entrevista, Tula Rodríguez compartió detalles íntimos de su vida, incluyendo sus relaciones pasadas, sus conflictos públicos con Gisela Valcárcel y sus emociones al recordar a su fallecido esposo, Javier Carmona.

Visiblemente conmovida, la conductora de televisión expresó su amor y agradecimiento hacia Javier.

“Cuando yo he dicho “te amo” a alguien, se lo he dicho con tanta verdad y eso solamente ha sido con él. No me arrepiento haberme casado con él. Volvería a repetir la historia, aunque haya sido dura y aunque me haya tocado un final complejo, yo lo volvería a repetir ”, dijo en ‘Café con la Chévez’.

En otro momento, Tula habló sobre su polémica enemistad con la presentadora Gisela Valcárcel, quien estuvo vinculada con Carmona.

“Hay una polémica que siempre ha vendido, una víctima y alguien vivo. Aquí no hay víctimas, acá no, en esta historia no la hay, pero si la gente ha querido consumir, está bien. Soy una mujer lo suficientemente independiente para trabajar sin tener que agachar la cabeza con algo que yo sé que no hice” , concluyó.





VIDEO RECOMENDADO