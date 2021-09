Tula Rodríguez regresó este viernes a la conducción de “En Boca de Todos” luego de ausentarse unos días del programa pues su hija Valentina debió someterse a una operación a la columna por la escoliosis que padecía.

La presentadora regresó al set del espacio que conduce junto a Maju Mantilla, Ricardo Rondón y Gino Pesaressi muy feliz por haber superado este trance que la tenía angustiada, ya que se trataba de una delicada intervención.

“¡Ay qué rico volver a estar con ustedes compañeros! Los he extrañado, los he estado viendo, los quiero mucho y por supuesto al público, que ha estado pendiente, gracias también por esperarme, por tener un espacio bonito en su corazón para mí”, indicó inicialmente Tula.

“Me ausenté unos días porque mi hija tenía una operación muy importante. Ella sufría de escoliosis y tenían que operarla de la columna. Fue el día sábado y han sido días muy intensos, pero gracias a Dios los resultados han sido óptimos. Estoy más que feliz y agradecida con la vida”, agregó.

En otro momento, la exvedette recordó una anécdota de cuando junto a Javier Carmona, su fallecido esposo, estaban eligiendo el nombre de su hija. “Yo me acuerdo, cuando estaba embarazada, y quería ponerle Gabriela. Un día, cuando fuimos a almorzar, mi esposo me dijo: ‘No, es que Valentina le viene bien’”, contó.

“Yo le decía: ‘Javier, es que no me gusta Valentina, yo quiero Gabriela’; y me decía: ‘Mi hija se va a llamar Valentina porque va a ser valiente y te vas a acordar de mí’. Y de verdad que cuando estaba en la operación yo decía: ‘Sí, es que esta niña es valiente por donde la mires’”, dijo emocionada.

Además aprovechó para dedicarle unas emotivas palabras a su niña: “Yo no sé si yo la tengo que guiar o es ella quien me enseña a mí realmente a vivir. Valentina yo te amo, eres la niña más fuerte guerrera, valiente por donde te miren... Eres perfecta”.

Tula Rodríguez también contó acerca de una conmovedora duda que tuvo su hija. “Cuando hablábabmos antes (de la operación) Ella me preguntó: Mamá, la anestesia ¿cómo es?’, y yo le digo: ‘Bueno mi amor, te van a desconectar un ratito’. Y me dice: ‘Mamá, y cuando esté desconectada ¿yo podría ver a mi papá?’”, reveló y precisó que le contestó que eso “solo Dios lo sabe”.

