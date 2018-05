Tula Rodríguez: "¡No voy al programa de Gisela Valcárcel porque no quiero!" [VIDEO]

El 'Niño Alfredito', personaje de Alfredo Benavides , y 'Tulia' —irónica caracterización realizada por el cómico Manolo Rojas — estuvieron en el set de 'En boca de todos' y aprovecharon la oportunidad para bromear con Tula Rodríguez .



"¿Sabes qué no soporto del 'Niño Alfredito'? Que lo hayan botado en la primera semana del programa ('El artista del año') y que lo hayan salvado" , señaló la conductora al valorar la participación del cómico en el programa sabatino de Gisela Valcárcel .



'El Niño Alfredito' no tardó mucho en responder y la troleó frente a cámaras de esta manera: "A mí me sentenciarán, pero tú no vas a ir jamás a ese programa". El comentario produjo las risas de los panelistas.

Nuevamente consultada, Tula hizo una contundente aclaración: "No voy a responder. No, no puedo pues, porque todos trabajamos en la misma televisora, pero déjame decirte que no voy al programa porque no quiero" , aseveró.