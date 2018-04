Tula Rodríguez sobre nuevo programa de 'Peluchín': "No bajaremos la guardia jamás"

La conductora de 'En boca de todos', Tula Rodríguez dejó en claro que no teme competir contra 'Válgame Dios', nuevo programa que conducirá Rodrigo González 'Peluchín ' y Gigi Mitre .

"No veo lo que pasa en mi costado, sino miro de frente. Tampoco me quitan el sueño. Disfrutamos del programa y estamos tranquilos, las cifras hablan por sí solas. Bienvenidos sean, pero nosotros salimos a matar. Nosotros no bajaremos la guardia jamás", dijo Tula para el diario Ojo.

La conductora también se refirió a las buenas cifras de ráting que alcanzaron este verano logrando imponerse ante el programa 'Amor de verano' conducido por Tilsa Lozano.

"Nos está yendo bien porque ya hemos cuajado y enganchado con el público, gracias a Dios. Hablar de ráting no es sano, pero hace tiempo nos hemos posicionado en el horario. Eso nos da mucha tranquilidad", declaró Rodríguez.