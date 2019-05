Tula Rodríguez escribe este mensaje en medio de polémica disputa por bienes de Javier Carmona

Tula Rodríguez se pronunció, a su manera, luego de que la abogada de los hijos de Javier Carmona señalara que se ha iniciado un enfrentamiento por los bienes del empresario, quien se encuentra postrado a consecuencia de un aneurisma que lo ha dejado en estado vegetativo.

A través de sus redes sociales, la conductora de ' En Boca de Todos' prefirió no referirse al tema, pero si dejó un reflexivo mensaje donde evidencia su fe en Dios.

"04 de mayo. Cuando Dios te respalda, no hay nadie que sea más grande que tú, con Dios de tu lado puedes vencer todos los obstáculos y barreras que no te dejan avanzar, así que no desmayes. Dios no te soltará ni te dejará, camina confiado en él y triunfarás, nunca dudes de su amor por ti", señaló.

De acuerdo un informe presentado por el programa 'Magaly TV La Firme', Tula Rodríguez presentó una demanda ante el Primer juzgado Permanente de Familia para iniciar un proceso de interdicción y así poder administrar los bienes de Carmona.

La abogada de la familia Carmona, Martha Ñauis, explicó que los hijos del empresario se encuentran muy molestos debido a que la conductora solo va a visitar a su esposo durante 10 minutos y luego se retira.