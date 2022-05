Lucas y Tadeo Carmona se pronunciaron luego que se generó gran controversia por la herencia que dejó el fallecido Javier Carmona. A través de un comunicado, que se difundió en el programa “Magaly TV: La Firme”, se reveló que el patrimonio del gerente televisivo fue repartido entre sus tres hijos y la conductora Tula Rodríguez.

“No existe un ánimo de exigir más allá de lo que la ley dispone y para ello se requiere no solamente voluntad, sino la razón suficiente para no caer en enfrentamientos innecesarios por el bienestar de todos”, se señaló al inicio del comunicado.

“Informamos que nuestro difunto padre Javier Carmona contrajo matrimonio con separación de bienes con la señora Tula Rodríguez y por sucesión intestada e inscrita en partida registral, fueron declarados herederos legales y en partes iguales, tanto los hijos como su conyugue”, se añadió.

Tula Rodríguez le responde a exesposa de Javier Carmona por decir que quiere quedarse con propiedades de sus hijos

La presentadora de América TV decidió salir al frente para responderle a Paola Bisso, la primera esposa de Javier Carmona, quien aseguró en el programa “Magaly TV: La Firme” que la conductora de “En Boca de Todos” quiere quedarse con las propiedades de los hijos que ella tuvo con el gerente televisivo, Lucas y Tadeo.

La exvedette se tomó unos minutos al inicio del espacio que conduce junto a Maju Mantilla, Gino Pesaressi y Ricardo Rondón para desmentir lo dicho por la madre de los hijos mayores de su difunto esposo y dar su versión sobre lo que sucede.

“Anoche, en el programa de Magaly Medina hubo alguien que dio una versión completamente alejada de la realidad (en referencia a Paola Bisso). Ayer se quiso dar a entender o se habló que yo me quiero quedar o que me estoy quedando con propiedades que no me corresponden”, indicó.

Tula Rodríguez se pronuncia sobre acusaciones en su contra

“Quiero aclarar que de las dos propiedades que se habló ayer, yo no tengo posesión, yo no vivo allí, yo no utilizo ninguna chacra yo no estoy trabajando ni ganando dinero con ninguna chacra. Eso está manejándose exactamente igual que cuando mi esposo partió”, precisó.

“Son dos propiedades donde la posesión lo tiene sus hijos (de Javier Carmona), donde ellos están viviendo, las están utilizando, y yo lo celebro y no me opongo, al contrario (...) Se está hablando que yo estoy pidiendo en 50% de la propiedad y es falso, ¡100% falso! Yo no estoy pidiendo quedarme con eso”, aclaró.

“A veces hablamos sin saber temas legales. Yo no estoy en litigio, peleándome para quedarme con una propiedad que al 100% no me correspondería, pero legalmente yo no puedo obligar a mi hija a que ella renuncie; así yo quiera, así ella quiera, es ilegal que yo quiera hacer renunciar a mi hija. Eso no lo determino yo, lo determina el juez quien ampara lo que a ella le corresponde legalmente. Así ella quiera tener un acto de amor y decir que mis hermanos lo usen, lo que se hereda es irrenunciable y me afecta mucho que se quiera vender que yo me quiero quedar con propiedades”, dijo.

