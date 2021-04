La conductora del programa magazine ‘En boca de todos’, Tula Rodríguez hizo un llamado a la calma a sus seguidores en Instagram tras conocer los resultados preliminares de las elecciones generales 2021.

Los resultados señalan que el candidato de ‘Perú libre’, Pedro Castillo se ubica en primer lugar, le siguen los candidatos Keiko Fujimori y Hernando de Soto.

Tras quedarse media mañana viendo por la televisión los resultados, Rodríguez se percató que en redes sociales algunos internautas se están peleando por este tema. Por lo que pidió que se respete la voluntad del pueblo.

“Buenos días aún en cama sin tomar desayuno, sin levantarme ni nada, no porque tenga sueño sino mirando las noticias y es lo que toca. Habrá que respetar todas las posiciones”, dijo Tula Rodríguez en sus historias de Instagram.

“Otra cosa, que las redes no se enciendan de: ‘¿cómo pudiste votar por ella o por él?’ Eso no nos hace bien como país, no podemos insultar a la gente, los resultados están casi, casi y tenemos que aprender a respetar lo que la voluntad del pueblo haya decidido, nos guste o no nos guste”, añadió la conductora.

Pero no todos están tan calmados como Tula Rodríguez. Este último domingo por la noche, la empresaria de Gamarra, Alejandra Baigorria alzó su voz de preocupación por los resultados tras el flash electoral.

Baigorria utilizó su cuenta en Instagram para expresar su opinión sobre estos resultados y arremetió contra el candidato de Perú Libre. “No puedo creerlo, qué le pasa al país, o sea un izquierda que no sabe ni sacar un presupuesto quieren que sea presidente, por eso estamos así”, dijo en sus historias de Instagram.

Luego señaló: “Perú el nuevo Venezuela que bestia porque seremos así. Esto es lo que está eligiendo el Perú”. Y su último mensaje reiteró: “Perú será el nuevo Venezuela. Qué horror, qué le pasa a la gente, ¿lo han escuchado hablar? ¿Han visto sus ideales? ¿Han investigado lo que es Castillo?”.

