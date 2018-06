¿Tula Rodríguez y su esposo Javier Carmona casi terminan su relación por un concurso de baile? [VIDEO]

La conductora de 'En boca de todos' Tula Rodríguez se animó a contar que su actual esposo, Javier Carmona , se molestó con ella porque participó en un concurso de baile.

Se trató del desaparecido reality de baile 'Amigo y rivales', donde realizó el baile del tubo, lo cual la llevó a portadas en diarios y comentarios en programas de espectáculos.

"Me acuerdo que hice el baile del caño. Fue un escándalo, no había programa que no lo pasara. (Decían) 'La mujer del gerente' (bailando)", contó Tula al programa 'Estás en todas'.

"Javier me llamó y preguntó: '¿Cuándo vienes a Bolivia?' (Él se encontraba trabajando allá) y le dije: 'Estoy en pleno concurso'. Respondió: '¡No puedo creerlo. Esto por un concurso! Lo único que te voy a decir es que si no ganas, no me llames'", añadió la conductora.

Tula Rodríguez ganó el concurso y la pareja pudo superar el impasse. Hoy viven una relación estable.