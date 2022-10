En la emisión del viernes 21 de octubre de “En boca de todos”, Tomás Angulo y Tula Rodríguez protagonizaron un tenso momento luego que el terapeuta le pidiera a la compañera de Maju Mantilla que le deje dar su opinión sobre el tema que estaban tocando o de lo contrario, él iba a hablar “de su historial”.

El incidente se dio cuando Angulo le decía a Pamela Franco, quien estuvo como invitada en el set, que una persona que tiene el historial de su pareja Christian Domínguez solo cambia “por amor”.

“¿Cuál será el historial del doctor?”, se defendió Pamela. “Eso. ¿Cuál será el historial del doctor? ¿Cuántos matrimonios has tenido?”, añadió Tula Rodríguez.

“No cambies el tema. Según la ciencia hasta cuatro veces puedes amar”, dijo el dr. Angulo, pero Tula no lo dejó continuar y le dijo: “¡Qué ciencia!”. Ante ello, el especialista no se dejó: “Déjame hablar mamita, sino también hablo de tu historial y vas a salir perdiendo”.

El comentario del Angulo generó la incomodidad de Tula Rodríguez, quien le hizo la siguiente aclaración al especialista. “No, un momentito, yo sí puedo hablar de mi historial, yo me casé una sola vez y nunca me divorcié, enviudé. Yo no he fracasado en varios matrimonios como tú comprenderás”, puntualizó.

En medio del acalorado momento, Angulo le pidió a Tula que no se tome tan a pecho las cosas y que se calme. “Cálmate y regúlate, que el especialista acá soy yo”, comentó el especialista. No obstante, eso solo generó que la presentadora se incomodara aún más y le hiciera esta aclaración: “Pero acá la conductora soy yo, la pregunta es ¿Cuántos divorcios tiene usted?”.

“Déjame hablar un poquito, según la ciencia, hasta cuatro veces puedes amar. Yo he amado varias veces, en convivencias, en matrimonios, he dado lo mejor, pero nunca he salido en una cámara y han hablado mal de mí, nunca”, le respondió el terapeuta a Tula.

Finalmente, la conductora de “En boca de todos” aseguró que su respuesta no tenía nada que ver con el tema de los matrimonios y el especialista aseguró que durante varios años han hablado del historial de Christian Domínguez

“Tomás, para empezar, vamos a relajarnos un poco. La conductora del programa soy yo y la que lleva el programa en este momento soy yo. Si tú le estás diciendo a Pamela que tenga cuidado con los tres años, ella ya va llegar a los tres años y si quiere, puede llegar a más, no se le puede seguir acusando”, acotó.

