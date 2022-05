Tula Rodríguez se pronunció durante su programa EN VIVO ‘En Boca de Todos’ para responderle a Paola Bisso, la primera exposa de Javier Carmona y madre de los dos hijos mayores del fallecido gerente de televisión.

Bisso indicó en el programa de Magaly Medina que la popular ‘Peludita’ quiere quedarse con toda la herencia de Carmona y vive envuelta en un lío legal con sus hijos.

“Hubo alguien que dio una versión completamente alejada de la realidad, se quiso dar a entender que yo me quiero quedar con propiedades que no me corresponden. Quiero aclarar que de las dos propiedades que se habló yo no tengo posesión, yo no vivo ahí, no utilizo ninguna chacra, ni gano dinero”, expresó Tula.

La exvedette resaltó que no puede obligar a su hija Valentina a renunciar a la herencia de su padre. “ Se está hablando que estoy pidiendo el 50% de la propiedad, falso, 100% falso” .

“Yo no estoy pidiendo quedarme con ningún 50%, a veces hablan sin saber temas legales, yo no estoy en litigio peleándome por alguna propiedad, pero legalmente yo no puedo obligar a mi hija que renuncie, así yo lo quiera, eso lo determina el juez”, puntualizó.

