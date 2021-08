Tula Rodríguez generó este martes alborotó en el set de “En boca de todos” luego que revelara que viajó a Miami, Estados Unidos, acompañada de Marco Díaz, productor del magacín.

La revelación de la conductora de televisión vino después de que la sometieran a una votación para definir su permanencia en el programa “En boca de todos”, tras ausentarse durante una semana por su viaje en Miami.

“Se acabo el show montado, ya tenemos más de media hora con la ridiculez. A la gente qué le importa si yo he viajado, por último, el alma de esta fiesta soy yo”, dijo Tula. “El productor general se fue conmigo”, añadió sorprendiendo a los presentes en el set.

Tras ello, Rodríguez y Tula Rodríguez se acercaron al productor para interrogarlo. “Ahora que lo cuente, cómo lo celebró. ¿Con Tula?”, cuestionó Maju.

Marco Díaz, notoriamente sorprendido, respondió: “Yo he viajado a Pensilvania”. Sin embargo, Tula contó que viajó a Pensilvania luego de haber compartido una semana junto a ella en Miami.

“Es cierto se fue se fue a Pensilvania luego de estar una semana conmigo en Miami”, reveló Tula. “Yo no sé qué está pasando acá”, acotó Maju Mantilla.

“Este Show lo ha armado Marco Díaz porque no lo he querido acompañar a Pensilvania y se puso celoso. Señores a él le molesta, pónchenlo, él es Marco Díaz, saben por qué está armando este Show, él quiso que me vaya a Pensilvania con él y yo no quise”, añadió en medio de risas la conductora de “En boca de todas”.

