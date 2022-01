La conductora de televisión Tula Rodríguez brindó detalles de las vacaciones que disfrutó al lado de su hija Valentina en Miami, Estados Unidos.

“Me fui a Miami, es una cosa maravillosa, me fui de crucero, el problema es que ahora tengo que pagar todo. Necesitaba un viaje largo, necesitaba estar con mi hija. Nos fuimos del hielo a buscar sol”, dijo la figura de televisión frente a las cámaras de “Más Espectáculos”.

La conductora de “En boca de todos” también resaltó que su hija se está convirtiendo en toda una señorita y en su compañera perfecta.

“Valentina está una señorita y es la compañera perfecta. Hemos disfrutado mucho, ella es súper responsable, me decía mamá el alcohol, mamá la mascarilla, mamá no toques. Ya ella es consciente, ella es súper pro, y también aprovechamos en conocernos”, acotó.

Por otro lado, la figura de TV dejó abierta la posibilidad de volver enamorarse; sin embargo, aclaró que nadie ocupará lugar del papá de Valentina.

“Todo el mundo me pregunta, el amor es bonito, si llega, llega. Como siempre lo he dicho, no es que Valentina tenga que pasar el examen, pero tiene que ser alguien… yo vengo en combo, soy tan mujer como madre. Nadie va a ocupar el papel de papá, Valentina tuvo un solo papá, entonces quien venga a sumarse debería ser alguien muy especial. Si viene bien, y sino, también”, puntualizó.

VIDEO RECOMENDADO

Tula Rodríguez le manda indirecta a Gisela Valcárcel null