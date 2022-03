La conductora del programa ‘En boca de todos’, Tula Rodríguez, se animó a revelar ante las cámaras de ‘Estás en todas’ que durante un tiempo estuvo en tratamiento de fertilidad para poder ser madre.

Así lo señaló durante la secuencia ‘3 cosas que no sabes de mí’ que emitió el programa sabatino durante este último sábado.

“(¿Qué no sabemos de Tula?) Que estuve en un tratamiento para ser mamá, fue durante un tiempo, hubo un momento en el que estaba (hinchada) porque estaba llena de hormonas y nunca se pudo. (No lo conté) porque era algo que me afectaba”, expresó Tula Rodríguez.

Pero no solo reveló eso. También confesó ser renegona, pese a que todos la ven como una conductora jovial y divertida, como madre es muy estricta.

“Soy recontra renegona. Yo soy recta con Vale (su hija), siento que las mamás tenemos que corregir a tiempo. Le digo: ‘Valentina hablamos en la casa’, y ella literal tiembla. Seré muy jolgorio, pero soy mamá y las mamás estamos para corregir y no para estar apañando tonterías”, comentó Rodríguez.

La también actriz aseguró que todavía no se ve como suegra debido a que su hija recién tiene 13 años. “Creo que todo tiene su momento y su edad. Si a ella le gusta alguien es normal, pero enamorado como tal no, creo que la ‘mechoneo’. Con los hijos hay que estar siempre allí porque si no el árbol se nos tuerce”, aclaró.