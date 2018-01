No hay tregua. La conductora de 'En boca de todos', Tula Rodríguez , se cansó del altercado entre Juliana Oxenford y Milett Figueroa , en el que la periodista minimizó a la actriz y aseguró que nunca ha escuchado sobre ella.

"A título personal, estoy cansada de que siempre nos tengamos que atacar entre mujeres. Por último, es decisión personal de cada uno. A mí me han llamado, y he trabajado mucho tiempo con mi cuerpo", dijo Tula Rodríguez en referencia a lo dicho por Oxenford de que Milett era "un par de tetas".

Sin embargo, la conductora —experimentada en los dimes y diretes por sus años en televisión— dijo que la única solución de mantener con la boca cerrada a los detractores es mostrando talento.

"A mí también me cuestionaron, uno lo que tiene que hacer, para dejar calladitos a todos, es mostrar talento. Si tienen ganas de responder a una persona que sientes que te ha ofendido, peléate con él, no metas a terceras personas. La verdad, ya me tienen harta ya", agregó Tula.

El altercado se creó cuando el actor Lucho Cáceres criticó al periodismo peruano y Juliana Oxenford le respondió, pero en sus argumentos mencionó que a Milett Figueroa le faltaba mucho terreno por recorrer para ser llamad actriz.