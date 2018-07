La conductora de ‘En boca de todos’, Tula Rodríguez cumple hoy 40 años y aseguró que está pasando por la mejor etapa de su vida, en una entrevista para el diario Trome .

“Estoy de cumple, cumple, en una etapa hermosa, para empezar tengo a Dios en mi corazón, que es lo que me da paz y tranquilidad. Tengo mi familia, mi esposo, mi hija y laboralmente estoy tranquila. Puedo decir que no extraño nada de cuando era chibola. Y si retrocedería, volvería a estar en la etapa exactamente en la que me encuentro, tranquila y bien"(sic), expresó Tula Rodríguez , quien añadió que a los 40 "la mujer está segura, sabe lo que quiere y lo que tiene que hacer. Eso nos hace más interesantes”.

La también actriz aseguró estar agradecida con Dios por todo lo que tiene y contó que celebrará su cumpleaños junto a esposo quien planeó una reunión sorpresa para ella. “Como es sorpresa, no me dice nada, pero lo veo quedando (con sus amistades) y me hago la loca nada más”.