En una reciente entrevista, Tula Rodríguez abordó el tema de su supuesta rivalidad con Gisela Valcárcel, especialmente después de que Javier Carmona mantuviera una relación con ella tras finalizar su romance con la reconocida conductora de televisión.

Tula Rodríguez reveló que en diversas ocasiones la producción de ‘El Gran Show’, reality conducido por Gisela Valcárcel, la contactó para invitarla a participar, pero ella rechazó la oferta por una cuestión de “dignidad”.

“Yo ya estoy en una etapa de mi vida en la que estoy donde quiero estar, entonces cuando me han invitado a algunos lugares he dicho: ‘sí, si quiero’ y ‘no’, cuando no quiero. Mi ‘no’ se mantiene hace muchos años y se seguirá manteniendo”, aseguró en el programa ‘Café con la Chevez’.

Además, Tula Rodríguez reiteró su posición al afirmar que nunca aceptaría trabajar con Gisela Valcárcel.

“Con Gisela no trabajaría, ¿para qué te voy a ser hipócrita? (…)Acá no puede haber hipocresía, por favor. No he aceptado hace años, no lo haría ahora” , concluyó.





VIDEO RECOMENDADO