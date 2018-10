Tula Rodríguez anuncia su regreso a la televisión: "La función debe continuar"

La animadora Tula Rodríguez anunció que el martes regresará a la conducción del programa 'En boca de todos' luego que se alejara por unos días para cuidar a su esposo Javier Carmona , quien hace un mes se sometió a una operación al corazón.

"Ahora estoy en mis cosas, pero siempre trato de verlos, los echo de menos. Los quiero y respeto mucho, agradecer a ustedes y a toda la gente por todo el apoyo que me dan", sostuvo la ex vedette.

"Nadie me para, uno no puede parar, la función debe continuar, siempre arriba, estoy unos días con mi familia que me necesita mucho en estos momentos", agregó la conductora de televisión.

Tula Rodríguez evitó referirse a la salud de su esposo. El diagnóstico de Javier Carmona es reservado.

