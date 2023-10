En medio de la polémica que pone en el ojo de la tormenta a Samahara Lobatón por sus comentarios racistas contra Youna, Tula Rodríguez presumió la crianza de su hija y descartó que ella pueda ser capaz de discriminar a alguien por su origen.

La exconductora no dudó en elogiar a su hija Valentina, quien es fruto de su relación con el fallecido gerente de Latina Javier Carmona, no solo por su humildad, sino también por su madurez a pesar de su corta edad.

En esa línea, aprovechó para referirse indirectamente a los deplorables comentarios que la hija de Melissa Klug hizo contra su expareja.

“Valentina es una niña que tiene que estar rodeada de todo, ella obviamente no ha tenido mis necesidades, pero sí tiene que palparlas y conocerlas para que no sea soberbia (...) Me daría vergüenza que mi hija vaya a decir que alguien es cholo, que es negro y sea despectiva, me da un ataque. Ella tiene que conocer bien la realidad”, sostuvo Tula Rodríguez en Trome en clara referencia a Samahara Lobatón.