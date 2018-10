Tula Rodríguez no aguantó burlas de Ricardo Rondón y lo puso en su sitio: "Deja de hablar tonterías"

Tula Rodríguez no soportó las burlas de Ricardo Rondón, y respondió de forma tajante a sus declaraciones en torno al por qué no era convocada para actuar en las producciones de América Televisión como ocurrió con su amiga y colega, Mariella Zanetti.

El conductor de 'En boca de todos' dio a entender que la también ex vedette estaría verde de envidia tras la elección de Zanetti para una serie de la referida televisora.

"Tú eres un enfermo, ¿no? Estoy feliz por Mariella, de su regreso, que pueda 'chambear'. Es rico actuar y ella es una actriz, así que le vaya espectacular", indicó inicialmente Rodríguez.

Al parecer, lo manifestado por Rodríguez no convenció a Rondón, quien aseguró que "(Tula) eso lo dices de la boca para afuera... Llamaron a Mariella y no a ti".

"Yo sé que tu alma no te da para otra cosa, ¿no?... Estoy aquí trabajando como tú comprenderás por si te has olvidado, hoy mis tiempos hoy están divididos, deja de hablar tantas tonterías y ten cuidado que te vayas a morder, porque te puedes envenenar", replicó la ex vedette.

De esta manera, Rodríguez hizo referencia a su labor en el programa de mediodía, el cuidado de su hija Valentina y su esposo, Javier Carmona, internado en una clínica local tras un infarto.

